Alpe, 'su anticipi agli agricoltori smentite rassicurazioni assessore Nogara'

"Le bugie hanno le gambe corte". È il lapidario commento dei gruppi consiliari di minoranza Alpe, Ac-Stella Alpina-PnV, M5S e Coalition Citoyenne-Mouv al termine della riunione di oggi, giovedì 8 febbraio, della Seconda e della Terza Commissione consiliare durante la quale è stato audito Stefano Celi, presidente dell'Associazione viticoltori valdostani (Vival) in merito alla situazione della viticoltura valdostana.

"Il Presidente della Vival - dichiarano i consiglieri di opposizione - ha rappresentato una situazione di difficoltà per le aziende e le associazioni, visti i ritardi di oltre due anni nei pagamenti, e ha auspicato che l'Amministrazione regionale metta a disposizione gli anticipi riguardanti le misure del Programma di sviluppo rurale degli anni passati, al fine di sostenere l'attività di un settore che ha subito nel corso del 2017 significativi danni derivanti da eventi atmosferici avversi e per non pregiudicare l'azione delle associazioni e la loro partecipazione a iniziative promozionali, quali ad esempio l'imminente Vinitaly".

Secondo i gruppo di minoranza "l'audizione di oggi ha quindi smentito chiaramente le parole dette ieri in Consiglio Valle dall'assessore Nogara, quando in risposta ad una nostra mozione che sollecitava il Governo a prorogare fino al 2020 gli anticipi per il finanziamento degli aiuti alle aziende agricole in attuazione del PSR 2014-2020, aveva dichiarato che 'il mondo agricolo non vuole più gli anticipi'. Una smentita, quella odierna, che ha lasciato sconcertati tutti i Commissari".

Concludono i consiglieri: "È questa l'ennesima dimostrazione di un Governo più attento agli slogan e all'immagine, che alla soluzione dei problemi che gravano sulla comunità valdostana".