Giorno della Memoria: Pont Saint Martin impegnata contro il negazionismo

Perché ricordare, quale compito assegnare alla memoria? Claudio Vercelli nel suo splendido saggio, “Il negazionismo. Storia di una menzogna”, scrive che, se non fosse rimasta nessuna memoria dei morti, il crimine sarebbe stato pressoché perfetto, perché alla cenere avrebbe corrisposto l’oblio. Ma aggiunge altresì che, per quanto non ci sia evento più documentato della Shoah, paradossalmente è anche il più negato.

Davanti ad un pubblico attento Claudio Vercelli ha ricordato la natura e la nascita del negazionismo, la sua “seduttività” intellettuale e i luoghi, il web appunto, in cui trova il suo migliore habitat espressivo.

“All’interno della commissione di gestione della biblioteca – ha esordito l’Assessore alla cultura, Ornella Badery, presentando l’incontro - ci siamo interrogati sul senso della giornata della memoria, ci sembrava che ce ne fosse quasi un abuso, una forzatura, con il rischio di ridurre la Shoah e la sua complessità a una sorta di commiserazione collettiva”.

Per questo l’Amministrazione e la Biblioteca hanno “puntato su altri crimini, diversi, ma altrettanto tragici: il massacro degli Armeni, la pulizia etnica nella ex-Jugoslavia, il genocidio in Ruanda dei Tutsi. Da qualche anno, però, siamo tornati a pensare al 27 gennaio come al giorno della memoria, per ricordare la catastrofe, Shoah appunto, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, ma anche coloro che si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”, ha sottolineato Ornella Badery.

Nel corso della serata Claudio Vercelli ha affermato che “il negazionismo ha avuto un aspetto positivo, ha obbligato gli storici a trovare i documenti, i dati e i reperti per ribattere alle affermazioni negazioniste, un lavoro non facile perché l’occultamento delle prove faceva parte della strategia nazista”.

Ma che cos’è in sostanza il negazionismo?

Risponde Vercelli: “Una mentalità che in alcuni implica un abito ideologico, si pensi alla destra radicale, in altri un convincimento che può diffondersi, per questo costituisce una sfida non solo per gli storici, ma anche per le società democratiche. Il negazionismo, mette in guardia Vercelli, si incontra con fenomeni sociali e culturali che sono complessi e stratificati. E così in un momento in cui la crisi economica imperversa, il futuro appare opaco e il presente incerto, il giudizio su quello che è stato si trasforma in una variabile dipendente dai sentimenti del momento e dai risentimenti mai risolti”.

Per Vercelli “depurare i fascismi dei loro aspetti più brutali, permette non solo di riabilitarne i trascorsi e di nobilitarli, ma anche di rilanciarne la natura di progetti politici e sociali basati sull’anestetizzazione di ogni residua coscienza critica. Ecco perché bisogna alzare il livello di guardia, nell’odierno far web i giovani, privi delle fonti di autorevolezza del sapere, rischiano di essere gli inconsapevoli proseliti del negazionismo. Occorre, quindi, ripensare alla memoria per loro non come un dovere, ma come un diritto, una memoria che sia scienza attiva, che si confronti con le difficoltà del presente, altrimenti rischia di diventare un esercizio sterile fine a se stesso”.