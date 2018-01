Aosta: Causati dalla burocrazia i ritardi asporto neve vie cittadini

"Stanziamento straordinario: per fare fronte alla necessità di asportare nella maniera più celere possibile la grande quantità di neve caduta in città, garantendo, in tal modo, la circolazione e la sicurezza stradale, la Giunta, riunita oggi in seduta straordinaria, ha deliberato lo stanziamento delle ultime risorse disponibili prelevate dal Fondo di riserva per le urgenze, pari a 136 mila euro". Si tratta di una nota diffusa dall'ufficio stampa del comune di Aosta l'11 dicembre in serata. Il tono della nota è quella di un grande interessamento per eliminare i disagi causati dalla nevicata che ha bloccato gli aostani per tre giorni.

Ma lo stanziamento non è straordinario ma semplicemente urgente per i ritardi causati dalla burocrazia e dalla poca attenzione prestata dalla politica nel prevedere gli impegni di spesa e degli appalti. Certo si è trattato di una Giunta straordinaria, come si legge nella nota, ma è stata straordinaria perché c'è stato un colpevole ritardo nell'affidare il servizio. Basti pensare che se avesse nevicato il 30 novembre la situazione sarebbe stata ben più grave.

Infatti, l'Amministrazione ha provveduto a pubblicare "l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per il servizio asporto neve da piazzali, vie cittadine ed aree mercatali del Comune di Aosta”, il 15 novembre con scadenza il primo dicembre, che era un venerdì.

Le date evidenziano quanto sia stato in ritardo con cui l'Amministrazione ha pubblicato l'avviso. La nevicata ha preso in contropiede la Giunta Centoz che ha potuto affidare il servizio dopo avere aperto le buste quindi proprio a ridosso della nevicata anche perché vi è stato di mezzo il ponte dell’Immacolata. Affidato l’incarico le aziende hanno dovuto attrezzarsi e organizzarsi e quindi hanno iniziato ad asportare la neve con grande ritardo rispetto alla nevicata che ha causato tanti disagi alla mobilità veicolare pubblica, privata e pedonale, per i ritardi della burocrazia ed il disinteresse di chi sulla burocrazia dovrebbe vigilare.

Vista l’esperienza sarebbe bene che la Giunta iniziasse da subito ad avviare l’iter per la pubblicazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse per il servizio asporto neve da piazzali, vie cittadine ed aree mercatali del Comune di Aosta per l’inverno 2018-2019. Così anche se dovesse a fine novembre il servizio potrebbe entrare in funzione.