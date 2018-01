DOMANI lunedì 15 gennaio saint Paul heremite sainte Rachel

AGENDA DEL VESCOVO MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 15 gennaio

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.30

Incontro di formazione del clero

Aosta, Parrocchia di Maria Immacolata - ore 18.00-22.00

Visita pastorale: incontro con il Consiglio pastorale parrocchiale

e il Consiglio parrocchiale affari economici

Martedì 16 gennaio

Pianezza - mattino e pomeriggio

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemonte-Valle d'Aosta

Mercoledì 17 gennaio

Seminario - ore 17.30-19.00

Riunione Consulta delle aggregazioni ecclesiali

Giovedì 18 gennaio

Pianezza - ore 10.00

Direttivo Commissione presbiterale regionale

Chiesetta di Saint Martin de Corléans - ore 20.30

Incontro ecumenico per l'inizio della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani

Venerdì 19 gennaio

Vescovado - mattino

Udienza

Vescovado - ore 17.00

Partecipazione alla riunione FISM

Sabato 20 gennaio

Vescovado - ore 9.00

Riunione delegazione Settimana sociale

Domenica 21 gennaio

Aosta, Parrocchie di Santo Stefano e di San Giovanni Battista

Visita pastorale: domenica della comunità

Martedì 23 gennaio

Vescovado - ore 9.15

Riunione del Consiglio dei Vicari

Vescovado - pomeriggio

Udienza

Mercoledì 24 gennaio

Seminario - ore 11.00

S. Messa per la Festa di San Francesco de Sales, Patrono del Seminario e dei Giornalisti

Cattedrale - ore 18.30

S. Messa per l'unità dei cristiani

Venerdì 26 gennaio

Chiesa parrocchiale di Châtillon - ore 12.00

S. Messa in onore di San Giovanni Bosco per gli alunni dell'Istituto Don Bosco

Aosta, Parrocchia di Saint Martin - ore 15.00

Visita pastorale: pomeriggio di ascolto

Aosta, Parrocchia di Saint Martin - ore 18.30

Visita pastorale: S. Messa

Sabato 27 gennaio

Aosta - ore 11.30-16.30

Visita pastorale: incontro con il gruppo giovani cittadino

Parrocchie di Sant'Orso e di Sant'Anselmo - ore 18.30

Visita pastorale: S. Messa e Lectio per gruppo famiglie

Domenica 28 gennaio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Lunedì 29 gennaio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Martedì 30 gennaio

Borgo di Sant'Orso - ore 8.00

Benedizione della Fiera e visita agli espositori

Chiesa Collegiata di Sant'Orso - ore 18.00

S. Messa degli artigiani

Mercoledì 31 gennaio

Torino, Basilica di Maria Ausiliatrice - ore 17.00

S. Messa per la festa di Don Bosco

La Chiesa ricorda San Mauro Monaco

Vissuto nel VI secolo, figlio di un nobile romano, affidato bambino a S. Benedetto, ne divenne il discepolo prediletto e quindi fidato collaboratore. Mandato in Francia fondò a Granfeul un monastero. Nell’ultimo periodo della sua vita si dedicò alla preghiera e alle letture. La sua vita, oltre che di amore verso Dio, è ancora oggi esempio di obbedienza all’Ordine.

Un prete di vita sconcia, per far fuori Benedetto da Norcia, gli manda nella sua comunità di Subiaco l’omaggio tradizionale di un grosso pane benedetto. Ma a lui basta toccarlo per “sentire” che è avvelenato. E chiama un corvo suo amico, che pronto arriva a uncinare il pane col becco e a portarlo lontano. Un affresco nel Sacro Speco di Subiaco mostra il corvo già in volo col pane, Benedetto che lo saluta e due ragazzi che stanno a guardare stupe fatti. Si chiamano Placido e Mauro, figli dei patrizi romani Tertullo ed Eutichio, che li hanno condotti nella “confederazione” di piccoli monasteri creata da Benedetto, e a lui li hanno affidati per l’educazione.

