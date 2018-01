In Valle percentuale malati d'influenza inferiore rispetto al resto d'Italia

Anche se il picco non è stato ancora raggiunto, in tutte le regioni italiane il livello di incidenza dell'influenza è pari o superiore a 10 casi per 1000 assistiti, tranne in Valle d'Aosta, in Friuli e nella provincia di Bolzano in cui si mantiene a circa quattro casi per 1000 assistiti.

Lo rende noto l'Usl della Valle d'Aosta, precisando però in una nota che "il dato della Valle d’Aosta potrebbe essere inficiato da un minor numero di segnalazioni o da segnalazioni giunte in ritardo da parte dei 'medici sentinella'". Dai dati pervenuti dal Servizio di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Usl, "sul totale delle 18.000 dosi di vaccini acquistate, ne sono state distribuite 17.600. Attualmente i vaccini somministrati sono 12.037".

I dati consolidati del numero di vaccini somministrati dai Medici di famiglia e dai Pediatri di Libera scelta saranno disponibili a fine marzo. In ogni caso i medici di sanità pubblica invitano "tutti coloro soprattutto chi ancora non ha provveduto a vaccinarsi ad effettuare quanto prima la vaccinazione, considerato che in Valle d’Aosta non si è ancora raggiunto il picco massimo di influenza (verosimilmente potrebbe manifestarsi verso la fine di gennaio) e che occorrono 15 giorni per la risposta immunitaria". L'epidemia influenzale in atto è causata principalmente dal virus di tipo A i cui anticorpi specifici sono contenuti nel vaccino.

Per quanto riguarda il numero dei ricoveri ospedalieri nei reparti di degenza del Dipartimento delle Medicine, si è passati da 79, nella settimana dal 21 al 27 dicembre, a 102 nel periodo 28 dicembre - 3 gennaio. Complessivamente i pazienti ricoverati alla data del 3 gennaio nei reparti di medicina sono 202. “E’ bene precisare – rende noto la Direzione Medica di Presidio – che l’influenza raramente è oggetto esclusivo di ricovero, ma è sovente un fattore di rischio per numerose altre patologie dell’apparato cardio-respiratorio”.