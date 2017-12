Aosta: Capodanno in piazza, il Comune dà le 'istruzioni per l'uso'

Si avvicina la notte di San Silvestro e Aosta si prepara al 'Capodanno in piazza Chanoux', il tradizionale appuntamento che vede la città salutare l’arrivo del nuovo anno nel 'salotto buono' di Aosta all’insegna dell’allegria e del divertimento.

Protagonisti del grande concerto gratuito in piazza, realizzato congiuntamente dal Comune di Aosta e dall’Amministrazione regionale, saranno i L'Orage e Philippe Milleret con la sua band. L’evento avrà inizio indicativamente alle ore 23.

Qualcuno ha parlato di 'capodanno blindato' perchè, per consentire lo svolgimento sereno della serata di musica in accordo alle normative sulla sicurezza delle pubbliche manifestazioni, l’Amministrazione comunale d’intesa con le Forze dell’ordine, ha previsto il 'numero chiuso' di partecipanti alla festa, ovvero non più di 4.800 persone, nonchè alcune disposizioni e divieti, in parte già presenti negli anni passati.

Botti vietati

In particolare, si legge in un'articolata nota del Comune, "nelle giornate del 31 dicembre e 1 gennaio, a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana sarà vietato fare esplodere botti, sparare con armi da fuoco, lanciare razzi, accendere fuochi d’artificio, innalzare aerostati con fiamme, mortaretti e/o similari, o in genere cagionare esplosioni ed accensioni pericolose e far esplodere qualsivoglia articolo pirotecnico su tutto il territorio comunale e, in particolar modo, visto il notevole assembramento di persone, nelle piazze Chanoux e San Francesco, in avenue du Conseil des Commis e nelle vie Ribitel, Porta Praetoria, Sant’Anselmo, De Maistre, De Tillier, Hôtel des Etats, De Sales, Chabloz, Aubert e Croce di Città".

Divieto di vendita di bevande in bottiglia di vetro

Dalle ore 21 del 31 dicembre alle ore 3 dell'1 gennaio sarà vietata la distribuzione e la vendita da asporto di contenitori in vetro per bevande in tutti gli esercizi pubblici e rivendite di qualsiasi tipologia, "ubicati all’interno del perimetro (e nelle stesse vie e piazze) delimitato da piazza Arco d’Augusto, via Garibaldi (lato nord), via Torino, via Festaz, via Sant’Anselmo, via Porta Praetoria, piazza Chanoux, via De Maistre, via De Sales, piazza Giovanni XXIII, via Forum, piazza Roncas, via Croce di Città, via Malherbes, via Marché Vaudan, piazza della Repubblica, viale Partigiani (lato nord)". Nel medesimo orario sarà anche vietato "accedere all’interno di piazza Chanoux con contenitori di bevande di qualsiasi tipologia costituiti da lattine o bottiglie in vetro".

Modifiche alla circolazione

Sempre a partire dalle ore 21 del 31 dicembre e fino alle ore 3 dell'1 gennaio saranno in vigore alcune modifiche temporanee alla circolazione. Nel dettaglio, in piazza Chanoux saranno vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli, compresi i mezzi in servizio pubblico di linea e di noleggio con conducenti, aeccezione di quelli debitamente autorizzati al seguito dell’organizzazione dell’evento e i mezzi in servizio di Polizia e Soccorso pubblico.

A tale proposito, sul sagrato della piazza sarà individuata una corsia preferenziale delimitata da transenne destinata al transito dei soccorsi.

Inoltre, tutte le autorizzazioni ZTL al transito e alla sosta in piazza Chanoux saranno sospese temporaneamente così come quelle per altre ZTL che comprendono, però, il transito obbligatorio dalla medesima piazza.

Disciplina dei flussi pedonali

Il flusso pedonale in entrata e in uscita da piazza Chanoux "sarà regolamentato (così come verrà contingentato il numero degli spettatori, indicativamente fissato in 4.800 persone, salvo diverse disposizioni dell’ultima ora)".

A partire dalle ore 21 sarà, dunque, possibile accedere a piazza Chanoux (o uscirne) esclusivamente attraverso i percorsi individuati (si veda la piantina allegata) che saranno transennati e presidiati da steward e da rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

In particolare, sarà possibile accedere all’area della festa esclusivamente da piazza San Francesco (passaggio sotto i portici del Municipio), via Porta Praetoria, via del Collegio e via De Tillier, mentre l’uscita sarà consentita esclusivamente attraverso via De Maistre, via Ribitel, avenue du Conseil des Commis e via Hôtels des Etats.