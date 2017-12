Modon d’or – un nuovo Show Cooking a base di Fontina DOP al Marché Vert Noël di Aosta

nell’ambito dell’iniziativa Modon d’Or – Concorso nazionale Fontina d’Alpage 2017, proseguono le attività di promozione della Fontina DOP con gli altri due appuntamenti di Show Cooking nella suggestiva cornice del Marché Vert Noël, nell’area archeologica del Teatro Romano.

Con la collaborazione della food blogger Maria Pisacane, responsabile di Un architetto in cucina – Architettura e cibo: dal progetto al piatto durante gli Show Cooking verranno proposte ricette gustose e originali realizzate con la Fontina Dop con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il prodotto simbolo della Valle d’Aosta in un contesto, come quello del Marché Vert Noël, frequentato da tanti turisti e residenti.

Dopo il successo ottenuto durante lo Show Cooking del 16 dicembre scorso, il prossimo appuntamento sarà sabato 30 dicembre, alle ore 11, durante il quale verranno proposti i seguenti assaggi: spirale di sfoglia con stracchino, prosciutto e fontina, polenta concia servita in mini cocotte e dadolata di cotechino e lenticchie con fonduta al tartufo.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita fino a esaurimento posti.

Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Ufficio Promozione della qualità, supporto alle imprese e semplificazione delle procedure dell’Assessorato dell’Agricoltura e risorse naturali al recapito telefonico 0165 275213 – 5215.